Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв сообщил, что московский «Арарат» прекратил существование.

«Мы можем констатировать, что московский «Арарат» прекратил своё существование. Там большие долги, клуб лишен лицензии. В клубе перестали выходить на связь", — передаёт слова Рогачёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Арарат» был основан в марте 2017 года при поддержке Ассоциации армянской молодёжи Москвы. Клуб начал свои выступления в соревнованиях зоны «Москва» третьего дивизиона, а через несколько месяцев получил лицензию РФС на выступление в зоне «Центр» второго дивизиона. За «Арарат» выступали такие известные футболисты, как Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко.