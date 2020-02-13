Московский «Арарат» прекратил существование
Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв сообщил, что московский «Арарат» прекратил существование.
«Мы можем констатировать, что московский «Арарат» прекратил своё существование. Там большие долги, клуб лишен лицензии. В клубе перестали выходить на связь", — передаёт слова Рогачёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Арарат» был основан в марте 2017 года при поддержке Ассоциации армянской молодёжи Москвы. Клуб начал свои выступления в соревнованиях зоны «Москва» третьего дивизиона, а через несколько месяцев получил лицензию РФС на выступление в зоне «Центр» второго дивизиона. За «Арарат» выступали такие известные футболисты, как Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко.
«Арарат» исключён из числа участников ПФЛ
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