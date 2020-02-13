Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Московский «Арарат» прекратил существование

Московский «Арарат» прекратил существование
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв сообщил, что московский «Арарат» прекратил существование.

«Мы можем констатировать, что московский «Арарат» прекратил своё существование. Там большие долги, клуб лишен лицензии. В клубе перестали выходить на связь", — передаёт слова Рогачёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Арарат» был основан в марте 2017 года при поддержке Ассоциации армянской молодёжи Москвы. Клуб начал свои выступления в соревнованиях зоны «Москва» третьего дивизиона, а через несколько месяцев получил лицензию РФС на выступление в зоне «Центр» второго дивизиона. За «Арарат» выступали такие известные футболисты, как Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко.

«Арарат» исключён из числа участников ПФЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020