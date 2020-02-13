На 79-м году жизни скончался арбитр Валерий Бутенко

Известный советский арбитр Валерий Бутенко скончался на 79-м году жизни, сообщается на официальном сайте РФС.



Валерий Бутенко награждён памятной золотой медалью за обслуживание более 100 матчей. 13 раз входил в топ-10 лучших арбитров сезона. С 1981 года — арбитр международной категории ФИФА. Провёл свыше 50 международных матчей сборных и клубных команд. Работал на чемпионатах мира—1986, 1990, чемпионатах Европы—1984, 1988. Один из лучших арбитров страны в 1980-е годы.

В бытность игроком Бутенко выступал за дублирующий состав московского «Динамо». В 1967 году отыграл сезон за «Динамо» (Махачкала), в составе которого стал чемпионом РСФСР. В 1968 году перешёл в «Шахтёр» (Киселёвск), за который в дебютный сезон во второй лиге провёл 34 матча и отметился одним забитым мячом.