Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поддержал реформу Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.

«Реформа Кубка России? Я проголосовал за неё, считаю, данная реформа (всё. – Ррим. «Чемпионата») исправит», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что в Кубке России будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут своё участие в Кубке с 1/8 финала. Данная стадия будет сыграна в марте.

Самым титулованным клубом в истории Кубка России является «Локомотив», который выигрывал почётный трофей восемь раз. Второе место по количеству титулов занимает ЦСКА (7). Далее идут «Спартак» и «Зенит» (по 3). По одному разу обладателями Кубка России становились «Динамо», «Рубин», «Ростов», «Торпедо», «Ахмат» и «Тосно».