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В «Монако» ответили на запрос Васильева по выплатам за Головина

В «Монако» ответили на запрос Васильева по выплатам за Головина
Футбол / Франция 0

Бывший президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал ситуацию с трансфером Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Переход игрока обошёлся в € 30 млн, но футбольные школы, принимавшие участие в воспитании Головина, не получили солидарных выплат.

«Как и обещал, связался с бывшими коллегами в «Монако». Олег Петров подтвердил, что первые информационные письма о состоявшемся трансфере и предстоящих солидарных платежах «Монако» разослал ещё в августе 2018 в мою бытность вице-президентом, однако ответа не получил. Вторую попытку, и снова безуспешную, «Монако» предпринял в марте 2019 уже после моего ухода из клуба. В конце 2019-го были контакты с РФС на эту тему.

После того как тема получила на этой неделе широкое освещение в СМИ, РФС связался с «Монако», и они совместно занимаются решением этой проблемы. Уверен, что в ближайшее время всё благополучно разрешится», — сказал Васильев в беседе с кореспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Васильев о ситуации с Головиным: в Европе это невозможно, в России нет культуры трансферов
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