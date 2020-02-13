Г. Иванов: решили посмотреть, придаст ли реформа интерес к Кубку России

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал изменение формата Кубка России.
«Большинство клубов выступило за реформу Кубка. Решили посмотреть, придаст ли реформа интерес к соревнованию. С Кубком нужно было что-то делать, чтобы на него ходили болельщики, а не так что на матч приезжает третий состав. Если что-то пойдёт не так, никогда не поздно всё изменить. В этом году введём реформу и посмотрим, что из этого выйдет.
Клубам, которые выступают в Европе, возможно, тяжело, они не успевают восстановиться. А именно эти команды приносят очки в общий зачёт всей страны. Им надо немного передохнуть.
Для «Урала» выход в финал Кубка России — большой успех. За три года мы два раза играли в финале. Наш бюджет в три раза меньше, чем бюджет «Локомотива», это тоже сказалось. В каких-то моментах нам не везло. Родной стадион принесёт удачу? В финал нужно ещё выйти», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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