Сёмин: благодаря реформе Кубка у нас будет какой-то режим для подготовки к еврокубкам

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о реформе Кубка России, в котором со следующего сезона будет введён групповой этап.

«Нормальная реформа. У клубов, которые выступают в Европе, всегда больше матчей. А благодаря реформе будет какой-то режим для подготовки к еврокубкам. Это решение разумное. Лично я был за реформу Кубка», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что в Кубке России будет создано 10 групп по три команды из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут своё участие в Кубке с 1/8 финала. Данная стадия будет сыграна в марте.