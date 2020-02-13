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Вальверде — об увольнении из «Барселоны»: важно перевернуть страницу и не смотреть назад

Вальверде — об увольнении из «Барселоны»: важно перевернуть страницу и не смотреть назад
Футбол / Испания 0

Бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, как пережил увольнение из каталонского клуба. Вальверде признался, что сохранил позитивные чувства.

«Мне очень повезло, что я тренировал «Барселону». Я понимаю, что значит работа в этом клубе. Очень рад, что мне довелось это испытать.

Когда подписываешь контракт, понимаешь, что всё будет зависеть от результатов. Тренер всегда несёт ответственность.

Я не думаю о том, отнеслись ли ко мне справедливо. Но я понимаю, что многие люди будут обсуждать этот вопрос. Важно просто перевернуть страницу и не смотреть назад. Пока я ещё ничего не решил в плане будущего.

Может, я отправлюсь в какое-нибудь странное путешествие. Когда Иньеста сказал, что едет в Японию, это тоже выглядело странно», — приводит слова Вальверде Marca.

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