Инвестор «Герты» — об уходе Клинсманна: так мог поступить только тинейджер

Основной инвестор «Герты» Ларс Виндхорст прокомментировал решение Юргена Клинсманна покинуть пост главного тренера берлинцев. Клинсманн ушёл из клуба менее чем через три месяца после назначения на пост главного тренера. Как сообщил Виндхорст, после ухода Клинсманн потерял место в совете директоров клуба.

«Мне жаль, что Клинсманн так нас покинул. Я говорил с ним по телефону, он принёс извинения. Но, к сожалению, учитывая, как он ушёл с поста главного тренера, он уже не сможет работать в совете директоров клуба. Способ его ухода с поста главного тренера был неприемлемым.

Такие вещи может делать только тинейджер, но в мире бизнеса так нельзя. Имя Клинсманна упоминалось нами в глобальной среде. И мы близки к тому, чтобы заполучить новых спонсоров», — цитирует Виндхорста ESPN.