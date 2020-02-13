«Надеюсь, этот коронавирус сойдёт на нет». Тарасов извинился за свою шутку

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, ныне тренирующийся с казанским «Рубином», извинился за публикацию фотографии с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».

«Я бы хотел извиниться перед всеми, кого моя шутка могла задеть или обидеть. Признаю, что она была не совсем удачной, с учётом обстановки во всём мире и ситуации вокруг этого вируса. Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой — этот стереотип абсолютно неправильный.

Я от всей души желаю всем скорейшего выздоровления и надеюсь, что скоро этот коронавирус сойдёт на нет. Постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.