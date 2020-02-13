«Надеюсь, этот коронавирус сойдёт на нет». Тарасов извинился за свою шутку

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, ныне тренирующийся с казанским «Рубином», извинился за публикацию фотографии с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».
«Я бы хотел извиниться перед всеми, кого моя шутка могла задеть или обидеть. Признаю, что она была не совсем удачной, с учётом обстановки во всём мире и ситуации вокруг этого вируса. Я ни в коем случае не считаю, что болезнь может быть хоть как-то связана с национальностью или расой — этот стереотип абсолютно неправильный.
Я от всей души желаю всем скорейшего выздоровления и надеюсь, что скоро этот коронавирус сойдёт на нет. Постараюсь в следующий раз быть аккуратнее в своих шутках», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 13 февраля 2020
-
18:35
-
18:31
-
18:05
-
17:59
-
17:48
-
17:37
-
17:33
-
17:27
-
17:26
-
17:23
-
17:15
-
17:02
-
16:52
-
16:41
-
16:32
-
16:27
-
16:15
-
16:06
-
16:03
-
15:51
-
15:50Федун поддержал реформу Кубка России Эксклюзив
-
15:43
-
15:36
-
15:26
-
15:18
-
15:16
-
15:09
-
15:08
-
15:00
-
14:55
-
14:46
-
14:30
-
14:27
-
14:24
-
14:22