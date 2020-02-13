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«Зенит» не получал официальных документов о переходе Кокорина в «Сочи»

«Зенит» не получал официальных документов о переходе Кокорина в «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко сообщил, что клуб узнал о достижении договорённости о переходе нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона из СМИ.

Ранее о трансфере Кокорина заявил владелец «Сочи» Борис Ротенберг. Позже эту информацию подтвердил агент и отчим футболиста Кирилл Логинов.

«О достижении договорённости между Кокориным и «Сочи» «Зенит» узнал из прессы. Официальных документов ни от клуба, ни от футболиста пока не поступало», — приводит слова Макаренко «Р-Спорт».

Напомним, «Сочи» объявил о договорённости с «Зенитом» об аренде Кокорина 21 января. Сам форвард долгое время отказывался от этого трансфера, после чего руководство сине-бело-голубых отправило его во вторую команду.

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