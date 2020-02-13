ЦСКА получит 20% от последующей перепродажи Гордюшенко

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА сможет претендовать на часть суммы от дальнейшего трансфера полузащитника Астемира Гордюшенко, который сегодня, 13 февраля, подписал контракт с московским «Торпедо». ЦСКА получит 20% от последующей перепродажи игрока.

Гордюшенко является воспитанником ЦСКА. В составе «армейцев» хавбек дебютировал в сентябре 2016 года. Во второй половине сезона-2018/2019 Астемир на правах аренды выступал за «Тюмень». В нынешней кампании 22-летний игрок ни разу не вышел на поле в Российской Премьер-Лиге.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В активе «автозаводцев» 51 очко.

О переходе Гордюшенко «Чемпионату» сообщил агент футболиста. Вскоре «Торпедо» официально объявило о трансфере игрока.