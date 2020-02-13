Малком: хочу войти в историю Лиги чемпионов

Нападающий «Зенита» Малком сказал, что не придаёт большого значения поведению болельщиков-расистов.

«Всегда буду говорить правду, в интервью я очень чётко выражаюсь. Если будет какой-то расистский выпад, я не обращу внимания. Приехал сюда, чтобы помочь «Зениту». Если один или два фаната не хотят видеть меня здесь, всё равно не им решать, оставаться мне или нет. С моей точки зрения, это плохие люди, но я отношусь к этому спокойно.

Очень сосредоточен на том, чего хочу — войти в историю, забить много голов, завоевать титулы и войти в историю Лиги чемпионов. Санкт-Петербург — по-настоящему европейский и прекрасный город, меня очень тепло приняли команда и её болельщики. Счастлив быть здесь», — цитирует Малкома Yahoo Esportes Brasil.