Московское «Динамо» сыграло вничью с «Кайратом» в товарищеском матче

Московское «Динамо» провело товарищеский матч с «Кайратом». Встреча состоялась в Белеке (Турция) на тренировочном поле отеля «Корнелия Даймонд» и завершилась вничью — 1:1.

Игроки «Кайрата» открыли счёт на 57-й минуте. В середине второго тайма отличился нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун. Спустя 10 минут бело-голубые остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Тони Шуньич.

«Динамо», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах московская команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

29 февраля «Динамо» проведёт встречу 20-го тура чемпионата России со «Спартаком». Матч состоится на «ВТБ Арене», начало — в 16:30 мск.