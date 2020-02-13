Московское «Динамо» сыграло вничью с «Кайратом» в товарищеском матче
Московское «Динамо» провело товарищеский матч с «Кайратом». Встреча состоялась в Белеке (Турция) на тренировочном поле отеля «Корнелия Даймонд» и завершилась вничью — 1:1.
Игроки «Кайрата» открыли счёт на 57-й минуте. В середине второго тайма отличился нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун. Спустя 10 минут бело-голубые остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Тони Шуньич.
«Динамо», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах московская команда одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
29 февраля «Динамо» проведёт встречу 20-го тура чемпионата России со «Спартаком». Матч состоится на «ВТБ Арене», начало — в 16:30 мск.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
13 февраля 2020, четверг. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
0:1 – 57' 1:1 Игбун – 72'
Удаления: Шуньич – 80' / нет
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