Малком: хочу стать идолом в «Зените»

Форвард «Зенита» Малком рассказал, почему решил перейти в российский клуб из «Барселоны». Также бразилец признался, что хочет заслужить любовь болельщиков и войти в историю клуба.

«Почему я перешёл в «Зенит»? Три или четыре клуба интересовались мной, но «Зенит» действительно хотел меня видеть в своём составе. Поэтому я выбрал этот клуб. В «Зените» бразильцы творили историю. Я тоже хочу здесь стать частью истории и превратиться в идола.

Болельщики меня здесь любят, тренеры постоянно спрашивают, что мне нужно. Мне было легко сделать выбор в пользу «Зенита».

Разница между странами? В Бразилии люди любят футбол. Во Франции начинают понимать любовь к футболу. В Испании тоже любят эту игру, а в России люди хотят любить футбол после чемпионата мира. Мне это нравится», — цитирует Малкома Marca.