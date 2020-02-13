Малком: хочу стать идолом в «Зените»

Форвард «Зенита» Малком рассказал, почему решил перейти в российский клуб из «Барселоны». Также бразилец признался, что хочет заслужить любовь болельщиков и войти в историю клуба.
«Почему я перешёл в «Зенит»? Три или четыре клуба интересовались мной, но «Зенит» действительно хотел меня видеть в своём составе. Поэтому я выбрал этот клуб. В «Зените» бразильцы творили историю. Я тоже хочу здесь стать частью истории и превратиться в идола.
Болельщики меня здесь любят, тренеры постоянно спрашивают, что мне нужно. Мне было легко сделать выбор в пользу «Зенита».
Разница между странами? В Бразилии люди любят футбол. Во Франции начинают понимать любовь к футболу. В Испании тоже любят эту игру, а в России люди хотят любить футбол после чемпионата мира. Мне это нравится», — цитирует Малкома Marca.
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