Малком: не жалею, что ушёл из «Барселоны», думаю лишь о «Зените»

Форвард «Зенита» Малком прокомментировал переход в питерский клуб из «Барселоны». Бразилец признался, что покинул Испанию, сохранив хорошие отношения с руководством и футболистами. При этом Малком подчеркнул, что не пожалел о своём выборе, несмотря на возникшие кадровые проблемы каталонцев в нынешнем сезоне, которые могли бы открыть ему дорогу в стартовый состав.
«Никаких проблем и недопонимания у меня в «Барселоне» не было. Я уходил из клуба в хороших отношениях. Я просто хотел играть в футбол. Каждый профессиональный футболист преследует такие же цели. А «Зенит» хотел, чтобы я приехал и играл в футбол.
В «Барселоне» у меня не было никаких проблем. Я по-прежнему иногда общаюсь со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Когда я выходил на поле, я оставлял там все силы. Да, мне было немного грустно уезжать, но я реализовал свою мечту, я играл в Лиге чемпионов, забил в ворота «Реала» в «классико».
Не думал ли я о том, какие бы у меня сейчас были шансы в «Барселоне», учитывая кадровые проблемы клуба? Нет, я думаю только о «Зените». Учу русский язык, чтобы общаться, играть и показывать, почему я здесь нахожусь», — цитирует Малкома Marca.
- 13 февраля 2020
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