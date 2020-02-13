Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» не смог договориться с агентом Выдры

«Локомотив» не смог договориться с агентом Выдры
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» не смог договориться об аренде нападающего «Бёрнли» Матея Выдры из-за разногласий с агентом игрока. На данный момент переговоры о сделке могут возобновиться, только если агент пойдёт навстречу руководству «Локомотива».

Действующее соглашение Выдры с «Бёрнли» рассчитано до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что несколько клубов Российской Премьер-Лиги проявляли интерес к 27-летнему форварду. Помимо «Локомотива» в их числе был и московский ЦСКА. В то же время агент футболиста говорил, что он действительно может покинуть «Бёрнли».

Выдра перешёл в «Бёрнли» из «Дерби Каунти» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне чешский нападающий в шести матчах английской Премьер-лиги отдал одну результативную передачу.

ЦСКА интересуется форвардом «Бёрнли» Выдрой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020