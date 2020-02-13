«Локомотив» не смог договориться с агентом Выдры

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» не смог договориться об аренде нападающего «Бёрнли» Матея Выдры из-за разногласий с агентом игрока. На данный момент переговоры о сделке могут возобновиться, только если агент пойдёт навстречу руководству «Локомотива».
Действующее соглашение Выдры с «Бёрнли» рассчитано до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что несколько клубов Российской Премьер-Лиги проявляли интерес к 27-летнему форварду. Помимо «Локомотива» в их числе был и московский ЦСКА. В то же время агент футболиста говорил, что он действительно может покинуть «Бёрнли».
Выдра перешёл в «Бёрнли» из «Дерби Каунти» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне чешский нападающий в шести матчах английской Премьер-лиги отдал одну результативную передачу.
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