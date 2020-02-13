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Зиеш впервые прокомментировал информацию о переходе из «Аякса» в «Челси»

Зиеш впервые прокомментировал информацию о переходе из «Аякса» в «Челси»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш впервые прокомментировал появившуюся информацию о переходе в «Челси». Ранее стало известно, что лондонцы заплатят за футболиста € 45 млн. Зиеш перейдёт в «Челси» по окончании сезона. Полузащитник пропустил несколько матчей из-за травмы, но вернулся на поле в матче Кубка Нидерландов с «Витессом» (3:0).

«Счастлив, что снова в порядке. Смогу наслаждаться последними месяцами на поле. Получил множество тёплых и позитивных сообщений, пока восстанавливался. Надеюсь, смогу подарить болельщикам ещё больше хороших воспоминаний.

Очень рад в связи со следующим шагом в моей карьере. Но пока у меня ещё здесь есть незаконченные дела, которыми нужно заняться», — написал Зиеш в «Инстаграме».

«Аякс» подтвердил переход Зиеша в «Челси»
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