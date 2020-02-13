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Мужчина, попавший в ДТП с Зиданом, попросил тренера сделать с ним селфи

Мужчина, попавший в ДТП с Зиданом, попросил тренера сделать с ним селфи
Футбол / Испания 0

Игнасио Фернандес, ставший участником ДТП недалеко от тренировочной базы мадридского «Реала», сфотографировался с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом. Французский специалист врезался на своём автомобиле в машину Фернандеса. Удар получился несильным, пострадавших в ДТП не было.

Фернандес попросил Зидана сделать с ним селфи. Тренер согласился, после чего отправился на базу мадридцев.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Marca.

«Когда увидел его и понял, что это Зидан, сказал ему: «Хотел бы встретить вас при других обстоятельствах, но и такие не так плохи». Попросил его сделать селфи, иначе люди не поверят, что в меня действительно врезался Зидан. Он любезно согласился. Снял шляпу, и мы сфотографировались.

Позже мне позвонил представитель Зидана, он был благодарен, что ситуация быстро разрешилась. Он поблагодарил меня и предложил сувенирную продукцию «Реала», а также билеты на матч», — приводит слова Фернандеса Marca.

Зидан попал в ДТП возле тренировочной базы «Реала»
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