Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» в иске к Геркусу выдвинул претензии за оплату консультантов на 8,7 млн рублей

«Локомотив» в иске к Геркусу выдвинул претензии за оплату консультантов на 8,7 млн рублей
Футбол / РПЛ 0

Стали известны некоторые подробности иска, с которым «Локомотив» обратился в Арбитражный суд Москвы, выдвинув претензии к бывшему гендиректору клуба Илье Геркусу. «Чемпионат» уже сообщал о подробностях иска.

Помимо нарушения порядка премирования Геркуса и сотрудников клуба в иске содержится информация о необоснованном привлечении сторонних консультантов, утверждают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Среди претензий «Локомотива значатся:

— необоснованное привлечение третьего лица при переговорах о расторжении контракта с экс-спортивным директором «Локомотива» Игорем Корнеевым. По данным клуба, посредник получил гонорар в размере 4,7 млн рублей;

— необоснованная сделка с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом Неманьей Пейчиновичем. За эту услугу, по данным клуба, было выплачено 4,03 млн рублей.

«Локомотив» подал в суд на бывшего гендиректора Илью Геркуса. Похоже, всё серьёзно
Претензии исчисляются десятками миллионов рублей.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020