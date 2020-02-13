«Локомотив» в иске к Геркусу выдвинул претензии за оплату консультантов на 8,7 млн рублей

Стали известны некоторые подробности иска, с которым «Локомотив» обратился в Арбитражный суд Москвы, выдвинув претензии к бывшему гендиректору клуба Илье Геркусу. «Чемпионат» уже сообщал о подробностях иска.

Помимо нарушения порядка премирования Геркуса и сотрудников клуба в иске содержится информация о необоснованном привлечении сторонних консультантов, утверждают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Среди претензий «Локомотива значатся:

— необоснованное привлечение третьего лица при переговорах о расторжении контракта с экс-спортивным директором «Локомотива» Игорем Корнеевым. По данным клуба, посредник получил гонорар в размере 4,7 млн рублей;

— необоснованная сделка с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом Неманьей Пейчиновичем. За эту услугу, по данным клуба, было выплачено 4,03 млн рублей.