«Локомотив» в иске к Геркусу выдвинул претензии за оплату консультантов на 8,7 млн рублей

Стали известны некоторые подробности иска, с которым «Локомотив» обратился в Арбитражный суд Москвы, выдвинув претензии к бывшему гендиректору клуба Илье Геркусу. «Чемпионат» уже сообщал о подробностях иска.
Помимо нарушения порядка премирования Геркуса и сотрудников клуба в иске содержится информация о необоснованном привлечении сторонних консультантов, утверждают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Среди претензий «Локомотива значатся:
— необоснованное привлечение третьего лица при переговорах о расторжении контракта с экс-спортивным директором «Локомотива» Игорем Корнеевым. По данным клуба, посредник получил гонорар в размере 4,7 млн рублей;
— необоснованная сделка с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом Неманьей Пейчиновичем. За эту услугу, по данным клуба, было выплачено 4,03 млн рублей.
- 13 февраля 2020
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