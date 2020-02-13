«Реал» может приобрести Лаутаро Мартинеса у «Интера» за € 111 млн

Мадридский «Реал» интересуется форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом. Испанский гранд может активировать опцию выкупа футболиста, заплатив отступные, составляющие € 111 млн, сообщает TyC Sports. По данным источника, мадридцы готовят щедрое предложение и аргентинцу. Ему могут предложить контракт в размере € 14 млн в год.

В этом сезоне Мартинес в 20 матчах Серии А забил 11 мячей. Помимо «Реала» нападающим интересуется «Барселона», рассматривая его в качестве замены Луису Суаресу.

Ранее Мартинес говорил, что до перехода в «Интер» «Реал» проявлял к нему интерес. В миланский клуб Лаутаро перешёл из аргентинского «Расинга».

«Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, набрав 52 очка в 23 турах.