«Реал» может приобрести Лаутаро Мартинеса у «Интера» за € 111 млн
Мадридский «Реал» интересуется форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом. Испанский гранд может активировать опцию выкупа футболиста, заплатив отступные, составляющие € 111 млн, сообщает TyC Sports. По данным источника, мадридцы готовят щедрое предложение и аргентинцу. Ему могут предложить контракт в размере € 14 млн в год.
В этом сезоне Мартинес в 20 матчах Серии А забил 11 мячей. Помимо «Реала» нападающим интересуется «Барселона», рассматривая его в качестве замены Луису Суаресу.
Ранее Мартинес говорил, что до перехода в «Интер» «Реал» проявлял к нему интерес. В миланский клуб Лаутаро перешёл из аргентинского «Расинга».
«Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, набрав 52 очка в 23 турах.
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