Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сёмин — о «Локомотиве»: из родного дома два или три раза не выгоняют

Сёмин — о «Локомотиве»: из родного дома два или три раза не выгоняют
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что для него значит клуб.

«Хотел сказать, что «Локомотив» — мой родной дом, но не могу этого сказать, потому что из родного дома не выгоняют. А меня два или три раза выгоняли из родного дома, значит, наверное, это не родной дом. «Локомотив» — часть моей жизни, очень большая.

Самое главное завоевание — то, что в 90-х годах на нас ходило по 200 человек. На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас. Сейчас у нас очень часто полный стадион. Отношение болельщиков ко мне — это самое большое завоевание в моей футбольной жизни. Это значительно дороже кубков и орденов. Ведь мы для них играем», — сказал Сёмин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Сёмин: на каждый день рождения в «Динамо» мне дарили часы. Самые дорогие — под $ 100 тыс.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020