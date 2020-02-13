Сёмин — о «Локомотиве»: из родного дома два или три раза не выгоняют
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что для него значит клуб.
«Хотел сказать, что «Локомотив» — мой родной дом, но не могу этого сказать, потому что из родного дома не выгоняют. А меня два или три раза выгоняли из родного дома, значит, наверное, это не родной дом. «Локомотив» — часть моей жизни, очень большая.
Самое главное завоевание — то, что в 90-х годах на нас ходило по 200 человек. На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас. Сейчас у нас очень часто полный стадион. Отношение болельщиков ко мне — это самое большое завоевание в моей футбольной жизни. Это значительно дороже кубков и орденов. Ведь мы для них играем», — сказал Сёмин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Сёмин: на каждый день рождения в «Динамо» мне дарили часы. Самые дорогие — под $ 100 тыс.
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