РФС выложил фото Кашшаи в толстовке с надписью «VAR следит за тобой»

В официальном «твиттере» РФС появились фотографии с главой департамента судейства РФС Виктором Кашшаи и членом экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции Леонидом Калошиным.
На фото — Кашшаи и Калошин в толстовках с надписью «VAR следит за тобой».
Запись можно посмотреть в «твиттере» РФС.
В январе новым главой департамента судейства Российского футбольного союза стал бывший венгерский арбитр Кашшаи. До него должность занимал Александр Егоров, назначенный в мае 2018 года.
Кашшаи объявил о завершении карьеры арбитра в конце 2019 года. В 2011-м он обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим судьёй в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром, на котором работал судья, был чемпионат Европы 2016 года.
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