Кикнадзе — о реформе Кубка России: теперь у команд выравниваются условия

Гендиректор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал решение о реформировании Кубка России. Ранее стало известно, что организаторы введут дополнительный групповой этап. В то же время клубы, участвующие в еврокубковых турнирах, будут освобождены от участия в матчах 1/16 финала Кубка России.

«Это новый подход к Кубку и составлению календаря: теперь у команд выравниваются условия за счёт более сбалансированной нагрузки. Для нас же это шаг вперёд в планировании подготовки в рамках плотного осеннего графика с учётом возможных еврокубковых матчей.

Хочу особо отметить, что сегодняшним решением РФС, РПЛ и клубы в очередной раз продемонстрировали способность и готовность находить общий язык на благо развития отечественного футбола», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.