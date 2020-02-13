Кашшаи: не думаем о включении Егорова в наш штат

Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи поделился мнением о работе Александра Егорова, который занимал этот пост с мая 2018 года по декабрь 2019-го.

«Не хотел бы говорить о прошлом, потому что в то время не работал в России. Я не могу оценить его работу. Для меня куда важнее концентрироваться на будущем и конкретно моей работе. У меня новая команда, куда я включил несколько новых членов. Сейчас судейство в России ожидает ряд реформ: нам необходимы новые инструменты, и судейский комитет готов помочь нам в этом направлении. Что касается Егорова, то в этот момент мы не думаем о его включении в наш штаб.

Для меня куда важнее анализировать работу арбитров в первой половине сезона, что мы и делаем сейчас, поскольку нам бы хотелось видеть хорошие решения во второй части. Конечно, существуют моменты, где есть или ошибки, или обсуждаемые моменты. Но именно для того чтобы их количество стремилось к нулю, я и поставлен РФС на эту должность. Именно для этого я работаю с раннего утра до самой ночи — сделать российских судей более сильными», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.