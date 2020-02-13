«Милан» — «Ювентус»: Ибрагимович, Роналду и Буффон начнут матч с первых минут

Тренерские штабы «Милана» и «Ювентуса» определились с составами на первый матч 1/2 финала Кубка Италии.

«Милан»: Дж. Доннарумма, Бернар Франсуа, Романьоли, Кьер, Калабрия, Чалханоглу, Беннасер, Кессье, Кастильехо, Ребич, Ибрагимович.

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Салемакерс, Мусаккио, Пакета, Бонавентура, Брешианини, Габбиа, Лашальт, Леау, Мальдини.

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Сандро, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рэмси, Роналду, Дибала.

Запасные: Пинсольо, Щенсны, Кокколо, Ругани, Данило, Бентанкур, Рабьо, Игуаин, Оливьери, Весли.

Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» сегодня, 13 февраля, начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ювентус».