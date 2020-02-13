«Милан» — «Ювентус»: Ибрагимович, Роналду и Буффон начнут матч с первых минут
Тренерские штабы «Милана» и «Ювентуса» определились с составами на первый матч 1/2 финала Кубка Италии.
«Милан»: Дж. Доннарумма, Бернар Франсуа, Романьоли, Кьер, Калабрия, Чалханоглу, Беннасер, Кессье, Кастильехо, Ребич, Ибрагимович.
Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Салемакерс, Мусаккио, Пакета, Бонавентура, Брешианини, Габбиа, Лашальт, Леау, Мальдини.
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Сандро, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рэмси, Роналду, Дибала.
Запасные: Пинсольо, Щенсны, Кокколо, Ругани, Данило, Бентанкур, Рабьо, Игуаин, Оливьери, Весли.
Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» сегодня, 13 февраля, начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Ювентус».
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