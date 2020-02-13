Воспитанник «Барселоны» обвинил клуб в недостаточной поддержке молодых игроков

Защитник «Хетафе» Марк Кукурелла обвинил «Барселону» в недостаточной поддержке молодых игроков. Кукурелла, прошедший школу «Барселоны», заявил, что каталонцы отдают приоритет сиюминутным результатам, забывая о своих воспитанниках. В очередном матче Примеры, в 24-м туре, «Барселона» будет принимать «Хетафе». В настоящее время Кукурелла выступает за «Хетафе» на правах аренды, а его контракт принадлежит «Барселоне».
«Барселона» — великий клуб. Там главное — побеждать. Но руководству не хватает терпения по отношению к молодым игрокам. Зачастую они не получают шансов, которые заслуживают. И это печально. Когда я был в юношеской команде, рассчитывал, что в меня будут больше верить. Но там гораздо больше думали о победах, не желая проявлять терпение.
Матч с «Барселоной» будет для меня особенным. Я провёл там столько лет! Выходя на «Камп Ноу», испытываешь особенные чувства», — цитирует Кукуреллу Diario Sport.
- 13 февраля 2020
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