Холанд опроверг слух, что его трансфер в «МЮ» сорвался из-за высоких финансовых требований

Нападающий Эрлинг Холанд, перешедший этой зимой из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию», рассказал, почему он не стал игроком «Манчестер Юнайтед».

«Уле-Гуннар Сульшер был очень важен для меня. Он помог мне оказаться там, где я нахожусь сейчас. Мы пришли к выводу, что «Боруссия» — лучший вариант для меня.

Трансфер в «Манчестер Юнайтед» сорвался из-за моих требований по зарплате? Это должны объяснять те парни, которые пишут об этом. Хотелось бы услышать это от них. Но я не думаю о таких вещах.

Было бы смешно, если бы меня считали жадным. Люди, которые знают меня, скажут вам, что я не такой человек», — сказал Холанд в интервью Viasport.

После перехода в «Боруссию» Эрлинг в 5 матчах забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу.