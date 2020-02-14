Малком — о работе с Семаком: это немного новый стиль отношений с тренером

Форвард «Зенита» Малком, восстановившийся после травмы, поделился мнением о главном тренере питерского клуба Сергее Семаке.

«В чём особенность Семака? Он разговаривает с игроками, взаимодействует с нами, стремится понять каждого футболиста. Интересуется, как игроки чувствуют себя на поле. Для меня это немного новый стиль отношений с тренером. Но мне очень нравится», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Трансфер бразильского футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн.

«Зенит», набрав 45 очков в 19 матчах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (34), по дополнительным показателям превосходящий ЦСКА и «Локомотив». В первом матче после зимнего перерыва, который состоится 29 февраля, «Зенит» примет «Локомотив».