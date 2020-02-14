Малком рассказал, как потратил первые серьёзные деньги, заработанные в футболе

Форвард «Зенита» Малком рассказал, как потратил первые большие деньги, которые заработал в футболе. По его словам, он сразу решил подарить матери дом.

«Первая достойная вещь, которую я купил, – дом для моей мамы. Он был очень дорогим. Точнее, я тогда считал его для себя очень дорогим, поскольку только начинал зарабатывать свои первые деньги в футболе», — рассказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Трансфер бразильского футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн.

«Зенит», набрав 45 очков в 19 матчах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (34), по дополнительным показателям превосходящий ЦСКА и «Локомотив». В первом матче после зимнего перерыва, который состоится 29 февраля, «Зенит» примет «Локомотив».