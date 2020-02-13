Шюррле: основная задача — больше не травмироваться

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле рассказал о восстановлении после травмы и задачах на вторую часть нынешнего сезона.
«Конечно, я доволен, что вернулся в общую группу. Ещё не до конца восстановился, но всё равно есть положительная динамика. Я доволен. Безусловно, соревновательной практики не хватает, поскольку перед чемпионатом нужны матчи и игровые минуты, нужно поймать ритм. Надеюсь, до начала чемпионата сумею наверстать упущенное в оставшихся товарищеских встречах.
Тактики на тренировках очень много. Есть и новые вещи, и те, что закрепляем как в атаке, так и в обороне. Работа очень интенсивная. Надеюсь, она принесёт результат.
Цели на вторую часть сезона? Основная задача — больше не травмироваться, как можно дольше оставаться здоровым. Вы видели, что случилось в Катаре: одно неверное движение привело к травме. Поэтому моя личная цель — провести остаток сезона без травм, чтобы максимально помочь команде», — сказал Шюррле в интервью пресс-службе красно-белых.
Видео доступно на канале «Спартака» в YouTube.
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