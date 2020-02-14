Ибрагимович пропустит ответный матч с «Ювентусом» в Кубке Италии из-за перебора карточек
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не поможет красно-чёрным в ответной встрече 1/2 финала Кубка Италии с туринским «Ювентусом» из-за перебора жёлтых карточек.
38-летний швед получил «горчичник» на 29-й минуте первого матча с «Ювентусом» за фол против защитника туринцев Маттейса де Лигта.
«Милан» и «Ювентус» проведут ответную встречу 1/2 финала Кубка Италии в Турине на стадионе «Альянц» 4 марта, начало — в 22:45 мск.
Напомним, Ибрагимович вернулся в «Милан» этой зимой. Ранее форвард выступал за красно-чёрных с 2010 по 2012 год. После подписания контракта с «Миланом» Златан забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 6 матчах.
Турнирную сетку Кубка Италии сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
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