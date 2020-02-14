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Гол Эдегора принёс «Реалу Сосьедад» победу в первом матче полуфинала Кубка Испании

Гол Эдегора принёс «Реалу Сосьедад» победу в первом матче полуфинала Кубка Испании
Футбол / Испания 0

В Сан-Себастьяне завершился первый матч 1/2 финала Кубка Испании. «Реал Сосьедад» принимал «Мирандес». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 9-й минуте. Микель Оярсабаль открыл счёт, реализовав пенальти. На 39-й минуте гости отыгрались стараниями Маттеуса Родригеса. Но на 42-й минуте полузащитник Мартин Эдегор забил победный мяч.

Ответная встреча команд состоится в Миранде-де-Эбро 4 марта.

Во второй полуфинальной паре встречаются «Атлетик» и «Гранада». В первом матче клуб из Бильбао одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил полузащитник хозяев Икер Муньяин, которому ассистировал Иньяки Уильямс. Баски на 61-й минуте вновь отправили мяч в ворота соперника, но гол Андера Капы был отменён после просмотра видеоповтора.

Кубок Испании. 1/2 финала. 2-й матч
04 марта 2020, среда. 23:00 МСК
Мирандес
Миранда-де-Эбро
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
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