«ПСЖ» в полуфинале Кубка Франции сыграет с «Лионом»

Состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Кубка Франции сезона-2019/2020. «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграет с «Лионом», а «Сент-Этьен» на домашнем стадионе примет «Ренн». Встречи состоятся 2 и 3 марта.

Напомним, в четвертьфинале турнира «ПСЖ» в гостях со счётом 6:1 разгромил «Дижон», «Ренн» на выезде обыграл «Бельфор» (3:0), «Лион» дома оказался сильнее «Марселя» (1:0), а «Сент-Этьен» в гостях нанёс поражение «Эпиналю» (2:1).

Действующим обладателем Кубка Франции является «Ренн». В финале 2019 года красно-чёрные обыграли «ПСЖ» (2:2 ДВ, 6:5 по пенальти). Рекордсменом турнира является «ПСЖ», в активе которого 12 титулов. Второе место по этому показателю занимает «Марсель» (10), третье делят «Сент-Этьен» (6) и «Лилль» (6).