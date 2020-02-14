«Милан» и «Ювентус» установили рекорд посещаемости полуфиналов Кубка Италии
Первый полуфинальный матч Кубка Италии между «Миланом» и «Ювентусом» на стадионе «Сан-Сиро» в Милане посетили 72738 зрителей. Это наивысший показатель для полуфинальной стадии турнира.
Ранее на этом же стадионе состоялся другой полуфинальный поединок Кубка Италии, в котором «Интер» принимал «Наполи» (0:1), на нём присутствовал 59601 болельщик.
Встреча «Милана» и «Ювентуса» завершилась со счётом 1:1. На гол хорватского форварда Анте Ребича на 61-й минуте туринцы ответили мячом Криштиану Роналду, забитым в добавленное ко второму тайму время. Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве — на 72-й минуте с поля был удалён Тео Эрнандес. Ответная игра в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» состоится 4 марта.
«Ювентус» на 91-й минуте ушёл от поражения в матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом»
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