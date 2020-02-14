Роджерс: креативные игроки «Лестера» должны помочь Варди забить сотый гол в АПЛ

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что команда должна приложить максимум усилий, чтобы помочь форварду Джейми Варди достичь отметки в 100 забитых голов в чемпионате Англии.

На данный момент на счету 33-летнего нападающего 97 мячей в 199 играх, проведённых в Английской Премьер-лиге. Варди забил 17 мячей в текущем розыгрыше АПЛ, в последний раз он отличился в матче с «Манчестер Сити» (1:3) 21 декабря. Сейчас нападающий восстанавливается после травмы, полученной в матче 24-го тура с «Вест Хэмом» (4:1).

«Я уверен, что Варди забьёт сотый мяч до конца этого сезона. Сейчас самое главное для него — восстановиться после травмы, надеюсь, он сможет сыграть уже в следующем туре. Джейми некоторое время не забивал, но голы обязательно вернутся. Наши креативные игроки должны приложить усилия, чтобы создавать для него моменты», — приводит слова Роджерса Daily Mail.

В 26-м туре чемпионата Англии «Лестер» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном». Матч состоится 14 февраля.