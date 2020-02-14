Пиоли — о полуфинале Кубка Италии: пенальти был ошибкой

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал игру своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Ювентусом» (1:1). В частности, Пиоли дал оценку пенальти, назначенного в ворота его команды после попадания мяча в руку Давиде Калабрии.
«Ребятам точно не о чем жалеть. И я, и болельщики „Милана“ горды нашей игрой. Мы упустили победу, но счёт 1:1 даёт хорошие возможности перед ответной игрой, и мы постараемся ими воспользоваться. Что касается пенальти, то сначала я разозлился, так как незадолго до этого было нарушение на Ибрагимовиче. Такой же эпизод, как с нашим пенальти, был в матче „Кальяри“ — »Брешия" в начале сезона, и он был признан ошибочным. Игрок не видел мяч, подпрыгнул и физически не мог убрать руку", — приводит слова Пиоли сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ответный матч состоится 4 марта в Турине.
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