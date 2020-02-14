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Ла Лига рассмотрит отчёт об операции Дембеле за 72 часа

Ла Лига рассмотрит отчёт об операции Дембеле за 72 часа
Футбол / Испания 0

13 февраля руководство «Барселоны» отправило в Ла Лигу медицинский отчёт об операции французского полузащитника Усмана Дембеле.

Игрок получил разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра и перенёс хирургическое вмешательство в финской клинике 13 февраля. Приблизительные сроки восстановления составляют шесть месяцев, Дембеле пропустит Евро-2020.

Ла Лига изучит медицинский отчёт в течение 72 часов, после чего примет решение, позволить ли «Барселоне» подписать нового нападающего из Испании вне трансферного окна. Ранее сообщалось, что приоритетный кандидат — бразильский нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе.

Усман Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» а августе 2017 года. В текущем розыгрыше чемпионата Испании он провёл за «Барсу» пять матчей и забил один мяч.

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