Ла Лига рассмотрит отчёт об операции Дембеле за 72 часа

13 февраля руководство «Барселоны» отправило в Ла Лигу медицинский отчёт об операции французского полузащитника Усмана Дембеле.
Игрок получил разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра и перенёс хирургическое вмешательство в финской клинике 13 февраля. Приблизительные сроки восстановления составляют шесть месяцев, Дембеле пропустит Евро-2020.
Ла Лига изучит медицинский отчёт в течение 72 часов, после чего примет решение, позволить ли «Барселоне» подписать нового нападающего из Испании вне трансферного окна. Ранее сообщалось, что приоритетный кандидат — бразильский нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе.
Усман Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» а августе 2017 года. В текущем розыгрыше чемпионата Испании он провёл за «Барсу» пять матчей и забил один мяч.
- 14 февраля 2020
-
03:16
-
03:01
-
02:40
-
02:20
-
01:48
-
01:28
-
01:06
-
01:01
-
00:43
-
00:16
-
00:15
-
00:08
- 13 февраля 2020
-
23:50
-
23:23
-
23:07
-
23:03
-
22:53
-
22:28
-
22:20
-
22:07
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:47
-
21:42
-
21:24
-
21:22
-
20:57
-
20:52
-
20:41
-
20:30
-
20:29
-
20:03
-
19:50
-
19:36