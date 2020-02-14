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Бонуччи: «Ювентусу» надо снова набирать форму

Бонуччи: «Ювентусу» надо снова набирать форму
Футбол / Италия 0

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал игру своей команды в полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом» (1:1).

«Очень хорошо, что мы забили на выезде, но такая команда, как „Ювентус“, не может быть удовлетворена тем, что позволила „Милану“ открыть счёт и поставить под сомнение итоговую победу. Надо набирать форму, прибавлять и играть лучше. Матч был неплохим, но „Милан“ высоко прессинговал и доставил нам немало проблем. Тот уровень игры, который мы показывали на этой неделе, недостаточен для нас.

Мы играем на три фронта, но должны играть быстрее, без ненужных финтов, благо, у нас есть футболисты, способные перевернуть ход матча", — сказал Бонуччи.

Ответная встреча между «Миланом» и «Ювентусом» состоится 4 марта.

«Ювентус» на 91-й минуте ушёл от поражения в матче 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом»
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