Источник: «Севилья» может вернуть Эмери в случае отставки Лопетеги
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери может вернуться в «Севилью», сообщает AS.
По данным источника, руководство «Севильи» обеспокоено игрой команды под руководством Хулена Лопетеги. В том случае если специалист будет отправлен в отставку, фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера станет Эмери, который возглавлял клуб с 2013 по 2016 год и трижды подряд привёл команду к победе в Лиге Европы.
Последним клубом Эмери был лондонский «Арсенал», который он покинул в ноябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов.
После 23 туров «Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков. В 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» сыграет с «ЧФР Клуж».
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Некоторые из них работали в РПЛ.
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