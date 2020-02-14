Буффон: Роналду — одна из причин, по которой я вернулся в «Ювентус»
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о форварде команды Криштиану Роналду.
«Я считаю, что ещё могу выступать на высоком уровне, поэтому продолжаю играть. Возвращение в такой клуб как «Ювентус» даёт тебе ещё больше мотивации, потому что это такие отношения, которые делают тебя ответственнее и более решимым.
Что касается Роналду, то он невероятен. Честно признаюсь, одной из причин моего возвращения в «Ювентус» была возможность играть и тренироваться с Криштиану», — приводит слова Буффона Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
В нынешнем сезоне 35-летний Криштиану Роналду принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, в которых забил 20 голов и стал автором двух результативных передач.
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