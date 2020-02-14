Бывший президент ЦСКА рассказал, как с экс-главой «Локомотива» заплатил судье по $ 5 тыс.

Бывший президент ЦСКА Шахруди Дадаханов рассказал о судействе в финальном матче Кубка России 2000 года с «Локомотивом» (1:2 ДВ).



«Судья, которому не подам руки? Возможно, Левников-старший. На него обида осталась. 2000 год, ЦСКА — «Локомотив», финал Кубка. С Валерием Филатовым, президентом «Локомотива», сразу договорились: перед игрой даём Левникову по $ 5 тыс. Чтобы судил честно. А он… Уже на 12-й минуте удалил Максима Бокова! Фол был, но на красную не тянул. Левников вполне мог ограничиться жёлтой. Были у него ещё ляпы. Мы подали протест, экспертно-судейская комиссия признала нашу правоту, Левникова от работы отстранили.



Вернул ли он деньги? Смеётесь? Конечно, нет! Заглянул ли в судейскую после матча? Нет. Я в раздевалку «Локомотива» зашёл, поздравил с победой игроков, Сёмина, Филатова. В ЦСКА на меня тогда многие ополчились. Мол, какие поздравления сопернику, когда такое судейство? Нужно уметь проигрывать. Работа Левникова — это уже наш с ним вопрос, при чём здесь «Локомотив»? Раз он победил, значит, был сильнее. Ну а мы, получается, что-то упустили», — цитирует Дадаханова «Спорт-экспресс».