«Зенит» огласил состав на третий зимний сбор
«Зенит» отправился на третий тренировочный зимний сбор, сообщается в официальном «твиттере» клуба из Санкт-Петербурга.
Питерский клуб будет тренироваться в Белеке (Турция) с 14 по 22 февраля. 17 февраля сине-бело-голубые сыграют товарищеские матчи с «Аланией» и «Кайратом», 22 февраля — с «Ислочью» и минским «Динамо». На третьем тренировочном сборе будут работать 25 футболистов «Зенита».
«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака имеют в активе 45 очков в 19 турах. Следующий матч в чемпионате России клуб из Санкт-Петербурга проведёт дома с московским «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Газпром Арена».
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