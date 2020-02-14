Вальверде: чемпионат Англии? Я бы скорее поехал в Австралию

Бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мыслями о своём будущем на тренерском поприще.

«Меня иногда спрашивают: «А что насчёт английской Премьер-лиги?». На это я отвечаю: «Я бы скорее отправился в Австралию». Карьера в футболе далеко не вечная, и иногда нужно воспользоваться возможностью жить в незнакомых местах.

Я аплодировал Андресу, когда он сказал мне, что переезжает в Японию. Я подумал: «Вау, он понимает другую культуру и других людей». Мне также очень интересна Япония.



Посмотрим, чем я в итоге займусь, я ведь ещё не так давно без работы, поэтому у меня пока нет чётких мыслей насчёт своего будущего. Возможно, я уеду куда-нибудь за границу. По правде говоря, я люблю делать странные вещи, поэтому ничего не буду исключать», — приводит слова Вальверде Goal.