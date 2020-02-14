«Ростов» назвал состав на заключительный зимний сбор в Испании

«Ростов» назвал состав на заключительный тренировочный сбор команды в Испании.

В список игроков, отправившихся на третий сбор клуба, вошли 30 футболистов, включая вратаря Тимура Крайкова, который находится на просмотре команды, и голкипера Максима Рудакова, перешедшего из «Зенита».

Ростовский клуб прибыл в Марбелью 13 февраля и пробудет там до 24-го. На этом сборе «Ростов» проведёт три товарищеских матча: со шведским АИКом (15 февраля), норвежским «Мольде» (19 февраля) и «Краснодаром» (23 февраля).



«Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина имеют в активе 34 очка в 19 турах. В 20-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с «Ахматом» в гостях. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Ахмат Арена».