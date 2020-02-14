Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» назвал состав на заключительный зимний сбор в Испании

«Ростов» назвал состав на заключительный зимний сбор в Испании
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» назвал состав на заключительный тренировочный сбор команды в Испании.

В список игроков, отправившихся на третий сбор клуба, вошли 30 футболистов, включая вратаря Тимура Крайкова, который находится на просмотре команды, и голкипера Максима Рудакова, перешедшего из «Зенита».

Ростовский клуб прибыл в Марбелью 13 февраля и пробудет там до 24-го. На этом сборе «Ростов» проведёт три товарищеских матча: со шведским АИКом (15 февраля), норвежским «Мольде» (19 февраля) и «Краснодаром» (23 февраля).

«Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Валерия Карпина имеют в активе 34 очка в 19 турах. В 20-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с «Ахматом» в гостях. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Ахмат Арена».

Голкипер «Зенита» Рудаков перешёл в «Ростов»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020