Четыре игрока «Челси» могут покинуть клуб летом

«Челси» намерен продать минимум четырёх игроков предстоящим летом, сообщает Mirror.

Вчера, 13 февраля, марокканский вингер Хаким Зиеш заключил соглашение с лондонским клубом, и в новом сезоне он, скорее всего, заменит некоторых игроков из нынешнего состава «аристократов».

По информации источника, «Челси» не намерен продлевать контракты с вингерами Виллианом и Педро, а также нападающим Оливье Жиру, который планировал уйти из клуба ещё зимой, но этого не случилось из-за того, что клуб не смог найти замену французу. Миши Батшуайи, контракт которого истекает в 2021 году, вероятнее всего, покинет клуб летом из-за недостатки игровой практики. Форвард сборной Бельгии ни разу не вышел в стартовом составе в этом сезоне Премьер-лиги.

В качестве замены лондонский клуб рассматривает возможность приобретения нападающего «Лиона» Муссы Дембеле, Тимо Вернера из «РБ Лейпциг» и форварда «Наполи» Дриса Мертенса.