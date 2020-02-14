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Миньоле предупредил «Манчестер Юнайтед» перед матчем Лиги Европы

Миньоле предупредил «Манчестер Юнайтед» перед матчем Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Симон Миньоле, бывший вратарь «Ливерпуля», а ныне игрок «Брюгге», поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Мы сыграли вничью с мадридским «Реалом», должны были одержать победу в гостях над «ПСЖ», где нам не удалось реализовать пенальти, и сыграли вничью с «Галатасараем», благодаря чему оказались в Лиге Европы.

У нас есть игроки, способные навредить любой команде, мы имеем крепкий состав с менталитетом победителя, но, с другой стороны, много молодых парней с не самым большим опытом игры на высочайшем уровне. Надеемся, что сможем провести удачный домашний матч и огорчить их. Если они смогут забить гол в гостях, нам будет намного сложнее.

Я просто должен делать свою работу. Это не я собираюсь выбить «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы, я могу лишь попытаться помешать им забить», — приводит слова Миньоле Mirror.

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