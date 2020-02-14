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«Тоттенхэм» продаст Дайера, если не договорится с ним о новом контракте

«Тоттенхэм» продаст Дайера, если не договорится с ним о новом контракте
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mail, 26-летний футболист недоволен своим положением в коллективе. Хавбек хочет получать больше игрового времени и опасается за место в составе сборной Англии в преддверии чемпионата Европы.

Контракт Эрика с лондонским клубом истекает летом 2021 года, и если стороны не договорятся о новом соглашении, то прекратят сотрудничество летом. «Шпоры» не хотят, чтобы игрок вступал в последний год контракта, после ситуации с Кристианом Эриксеном, проданным в прошлом месяце в «Интер» по сниженной цене за полгода до истечения договора.

Дайер защищает цвета с 2014 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в английской Премьер-лиге (7 – в основе), в которых отдал 1 результативный пас и получил 4 жёлтые карточки.

«Тоттенхэм» предложит новый контракт Дайеру
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