«Тоттенхэм» продаст Дайера, если не договорится с ним о новом контракте

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер может покинуть команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает Daily Mail, 26-летний футболист недоволен своим положением в коллективе. Хавбек хочет получать больше игрового времени и опасается за место в составе сборной Англии в преддверии чемпионата Европы.



Контракт Эрика с лондонским клубом истекает летом 2021 года, и если стороны не договорятся о новом соглашении, то прекратят сотрудничество летом. «Шпоры» не хотят, чтобы игрок вступал в последний год контракта, после ситуации с Кристианом Эриксеном, проданным в прошлом месяце в «Интер» по сниженной цене за полгода до истечения договора.



Дайер защищает цвета с 2014 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в английской Премьер-лиге (7 – в основе), в которых отдал 1 результативный пас и получил 4 жёлтые карточки.

«Тоттенхэм» предложит новый контракт Дайеру