Клопп рассказал о любимом моменте за время работы в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о самом любимом моменте за время работы в клубе.
«Финал Лиги чемпионов – он закончился наиболее прекрасным образом. Я никогда этого не забуду. Всё, о чём я думал, – это футбол. И это первый финал, в котором мы одержали победу. Надеюсь, что не последний», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Клопп возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года. В первом сезоне под его руководством красные добрались до финалов Кубка английской лиги и Лиги Европы, однако потерпели поражение в обоих матчах. В минувшем сезоне команда завоевала трофей Лиги чемпионов, после чего добилась побед в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира. После 25 туров мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги с отрывом в 22 очка от второго места.
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