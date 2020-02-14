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Тарасов избежал наказания от РФС за шутку про коронавирус

Тарасов избежал наказания от РФС за шутку про коро
Тарасов избежал наказания от РФС за шутку про коронавирус
Футбол / РПЛ 0

В Российском футбольном союзе рассказали об итогах рассмотрения истории бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

«С учётом извинений Дмитрия Тарасова РФС считает инцидент исчерпанным», — заявили в пресс-службе организации.

Напомним, 12 февраля Тарасов выложил в «Инстаграме» фотографию с парикмахером азиатской внешности, подписав фото «Коронавирус». Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала шутку российского футболиста оскорбительной, усмотрев в ней признаки проявления расизма. Позднее поступок Дмитрия осудил РФС.

Сам Тарасов на следующий день принёс извинения за шутку. Парикмахер игрока заявил, что идея принадлежала ему, и осудил тех, кто выступил с критикой в адрес футболиста.

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