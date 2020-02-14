«Ахмат» арендовал защитника сборной Сербии Богосаваца
«Ахмат» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника клуба «Чукарички» и сборной Сербии Мирослава Богосаваца.
23-летний футболист присоединился к грозненцам на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Договор предусматривает право последующего выкупа.
«Добро пожаловать в «Ахмат», Мирослав!» — говорится в сообщении клуба.
Богосавац является воспитанником белградского «Партизана», а в «Чукарички» перешёл зимой 2017 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах сербской Суперлиги, в которых отметился 1 голом и получил 1 жёлтую карточку.
«Ахмат», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Хавбек «Ахмата» Гащенков перешёл в клуб ФНЛ на правах аренды
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